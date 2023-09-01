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Потрібно навести лад. 180 тисяч ВПО отримують допомогу помилково, – Верещук
Станом на кінець серпня 2023 року в Україні 2,6 млн людей отримують фінансову допомогу для внутрішньо переміщених осіб. Водночас майже 180 тисяч з них гроші отримують помилково.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"На сьогодні 2 млн 600 тис людей щомісяця отримують допомогу. Минулого року це було 53 млрд грн, цього року ... видатки становитимуть 72 млрд грн", — сказала міністр.
Тому вона зауважила, що потрібно "навести лад й усправедливити" систему таких виплат.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Майже 10 тис осіб значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, але їм і далі виплачують допомогу. Ще зафіксували 60 тис випадків, коли двоє членів сім'ї подали заяви на виплати для одних й тих самих дітей.
Нагадаємо, що з 1 серпня виплати скасували для ВПО, які повернулися до покинутого місця проживання, а також для тих, хто перебуває за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обгрунтованих причин.
Переселенці, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм, також втратять виплати.
З 1 вересня ще низка категорій ВПО втратила право на виплати. Проте й раніше здійснювали перевірки ВПО, але лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги.
Джерело фото: ua.depositphotos.com