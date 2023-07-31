Україна отримала черговий грант від США на $1,25 млрд: куди спрямують кошти

Сьогодні, 31 липня, України отримала від США 1,25 млрд доларів фінансової підтримки через мультидонорський Цільовий фонд Світового банку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінінсів.

"Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат", - йдеться у повідомленні.

У рамках якого проєкту Україна отримала грант

Грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Метою проекту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Як зазначається, в 2023 році Україна вже отримала 8,45 млрд доларів грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Загалом від початку повномасштабної війни до держбюджету України вже надійшло 20,4 млрд доларів грантових коштів від Сполучених Штатів.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр – міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримає від Світового банку позику на суму 1,5 млрд доларів, яка буде надана під гарантії уряду Японії. Ці кошти будуть спрямовані на два напрямки. По-перше, вони будуть використані для зміцнення соціального захисту та надання допомоги людям, які потерпають від наслідків війни. По-друге, кошти будуть спрямовані на відновлення економіки.

Шмигаль також додав, що Група Світового банку планує мобілізувати більше 8 млрд доларів для нових програм в Україні. Зокрема, у сфері сільського господарства та соціальної політики.

Джерело фото: ua.depositphotos.com