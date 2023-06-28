Хто з міжнародних партнерів і наскільки профінансував держбюджет України

США і ЄС практично зрівнялись в обсягу допомоги Україні протягом минулого і 2023 року, свідчить опублікований 28 червня Нацбанком звіт про фінансову стабільність. При цьому під ЄС маються на увазі установи Євросоюзу включно з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Фото: звіт НБУ

США і ЄС окремо виділили по понад $17 млрд.

На другому місці виявились міжнародні фінансові організації (МВФ та Світовий банк). За ними йдуть (інші країни) Канада, Британія, Японія, Швейцарія, Норвегія, Ісландія і Албанія. На п’ятому місці – країни ЄС. Що прикметно, протягом минулого року найбільше допомоги надійшло від США, а з початку 2023-го до 14 червня – від установ ЄС і ЄІБ.

При цьому в Нацбанку відмічають, що обсяг руйнувань та втрат унаслідок війни тільки зростає. За оцінками Світового банку, вартість відбудови України перевищить $400 млрд впродовж наступних 10 років.

"Розроблення механізму фінансування відновлення України триває на кількох платформах. США та інші партнери анонсували допомогу на відновлення інфраструктури. Частину потреби в ресурсах можна покрити за рахунок заморожених коштів росії", – сподіваються в НБУ.

За межами України, за оцінками Bloomberg, на кінець травня заморожено майже $360 млрд активів росії. І механізми передавання цих коштів Україні ще напрацьовуються і тестуються.

"За оцінками агенції, у США вже стягнено близько $635 млн. У Канаді створено спеціальний механізм конфіскації приватних та державних російських активів. Уряд Бельгії планує передати відсотки від заморожених російських активів Україні. Однак жодних із заморожених чи конфіскованих коштів Україні ще не передано", – додали в НБУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.