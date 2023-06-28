Кто из международных партнеров и насколько профинансировал госбюджет Украины

США и ЕС практически сравнялись в объеме помощи Украине в течение прошлого и 2023 года, свидетельствует опубликованный 28 июня Нацбанком отчет о финансовой стабильности. При этом под ЕС подразумеваются учреждения Евросоюза, включая Европейский инвестиционный банк (ЕИБ).

Фото: отчет НБУ

США и ЕС отдельно выделили свыше $ 17 млрд.

На втором месте оказались международные финансовые организации (МВФ и Всемирный банк). За ними следуют (другие страны) Канада, Великобритания, Япония, Швейцария, Норвегия, Исландия и Албания. На пятом месте – страны ЕС. Что примечательно, в течение прошлого года больше помощи поступило от США, а с начала 2023-го по 14 июня – от учреждений ЕС и ЕИБ.

При этом в Нацбанке отмечают, что объем разрушений и потерь в результате войны только растет. По оценкам Всемирного банка, стоимость восстановления Украины превысит $ 400 млрд за следующие 10 лет.

"Разработка механизма финансирования восстановления Украины продолжается на нескольких платформах. США и другие партнеры анонсировали помощь на восстановление инфраструктуры. Часть потребности в ресурсах можно покрыть за счет замороженных средств России", – надеются в НБУ.

За пределами Украины, по оценкам Bloomberg, к концу мая заморожено почти $360 млрд активов россии. И механизмы передачи этих средств Украине еще не нарабатываются и тестируются.

"По оценкам агентства, в США уже взыскано около $635 млн. В Канаде создан специальный механизм конфискации частных и государственных российских активов. Правительство Бельгии планирует передать проценты от замороженных российских активов Украине. Однако никаких замороженных или конфискованных средств Украине еще не передано", – добавили в НБУ.

Напомним, что недавно стало известно, что министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны.