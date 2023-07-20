Світовий банк надасть Україні додаткові $1,5 млрд позики, але є умова

Україна отримає від Світового банку позику на суму 1,5 млрд доларів, яка буде надана під гарантії уряду Японії. Угода про це була підписана під час зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані.

Про це написав прем’єр – міністр Денис Шмигаль.

Зазначені кошти будуть спрямовані на два напрямки. По-перше, вони будуть використані для зміцнення соціального захисту та надання допомоги людям, які потерпають від наслідків війни.

По-друге, кошти будуть спрямовані на відновлення економіки. Це допоможе країні вирішити проблеми, пов'язані з військовим конфліктом, та стимулювати розвиток різних секторів господарства.

Шмигаль додав, що загалом Група Світового банку спільно з партнерами надала Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету.

"Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України", - написав він.

Шмигаль додав, що Група Світового банку планує мобілізувати більше 8 млрд доларів для нових програм в Україні. Зокрема, у сфері сільського господарства та соціальної політики.

"Обговорили також підготовку оновленої оцінки потреб України на відновлення (RDNA3), яка, зокрема, включатиме збитки, спричинені підривом росією Каховської ГЕС. Крім того, IFC готує програму підтримки малого й середнього бізнесу в Україні", - резюмував прем'єр.

Зауважимо, що раніше СВ оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки на суму 1,75 мільярда доларів. Кредит складається з гарантованої Великою Британією позики на суму 500 мільйонів доларів, гранту на 1,25 мільярда доларів від США та гранту на 15 мільйонів доларів від уряду Фінляндії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com