Світовий банк оголосив про новий пакет фіндопомоги Україні на $1,75 мільярда

Група Світового банку 21 червня оголосила про надання Україні додаткової фінансової підтримки на суму 1,75 мільярда доларів. Про це йдеться у повідомленні Світового банку.

Це фінансування складається з гарантованої Великою Британією позики на суму 500 мільйонів доларів, гранту на 1,25 мільярда доларів від США та гранту на 15 мільйонів доларів від уряду Фінляндії.

Пакет фінансової підтримки надається в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE), що допомагає Україні забезпечувати роботу влади та виконання нею основних функцій на національному та регіональному рівнях.

"Це додаткове фінансування для проекту PEACE є продовженням низки наданих раніше коштів і буде спрямовано на подальшу підтримку в таких ключових сферах, як охорона здоров’я, освіта, виплата пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги", - йдеться в повідомленні.

Кошти будуть перераховані уряду України після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження про здійснення узгоджених витрат. Загалом сума позик та грантів, наданих Світовим банком та іншими партнерами, в рамках проекту PEACE на сьогодні вже становить 19,745 мільярда доларів.

"Ця постійна міжнародна підтримка є важливою для того, щоб допомогти Україні задовольнити свої приголомшливі потреби у фінансуванні в 2023 році. Разом із нашими партнерами ми будемо і надалі стояти пліч-о-пліч з народом України, підтримуючи його всіма нашими фінансовими інструментами та порадами", - прокоментувала керуючий директор СБ з питань операційної діяльності Анна Б’єрде.

Крім того, в СБ вказують, що мобілізували загалом близько 35 мільярдів доларів екстреного фінансування на підтримку народу України, включаючи зобов’язання та обіцянки донорів, зокрема США, Японії, Великої Британії, Нідерландів, Іспанії, Норвегії, Німеччини, Канади, Швейцарії, Швеції, Данії, Австрії, Фінляндії, Ірландії, Литви, Латвії, Ісландії та Бельгії.

Зазначимо, що грантові кошти від США через Світовий банк у сумі 1,25 мільярда доларів перераховуються Україні щомісячно. Зокрема, про це повідомлялося наприкінці березня, квітня та травня. В свою чергу, 500-мільйонну держгарантію для кредитів Україні Велика Британія також вже надавала раніше неодноразово.

Нагадаємо також, що тиждень тому уряди Ісландії, Латвії та Нідерландів внесли нові грантові внески в сумі 65 мільйонів євро до започаткованого СБ фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

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