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Україна через Світовий банк отримала чергові $1,25 млрд від США: куди спрямують кошти
Сьогодні, 31 травня, Україна отримала від США $1,25 млрд фінансової підтримки в межах проєкту Світового банку PEACE.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки. Вдячний США та Світовому банку. Цінуємо допомогу партнерів під час боротьби з агресором", - підкреслив голова уряду.
Грант наданий у рамках фінансування для Проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 11 травня 2023 року Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 млн доларів США. Кошти підуть на підтримку сільського господарства.
Раніше до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Ці кошти були надані на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).
А 29 березнячерез Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів.
Джерело фото: ua.depositphotos.com