Україна отримала 132 млн доларів США від Світового банку: куди спрямують кошти

11 травня 2023 року Україна отримала фінансування від Світового банку в розмірі 132 млн доларів США. Кошти підуть на підтримку сільського господарства

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що кредитні кошти надійшли до загального фонду державного бюджету України за результатами виконання заходів, передбачених в рамках проекту програми “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство”.

“Вдячні Світовому банку за надане фінансування. Залучені кошти дозволять і надалі підтримувати фінансову стабільність України та відшкодувати пріоритетні видатки, зокрема у сільськогосподарському секторі, для покращення ситуації у харчовій промисловості та забезпеченні продовольчої безпеки України”, - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Раніше до загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Ці кошти були надані на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

Нагадаємо,29 березнячерез Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів.

Грант наданий у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).

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