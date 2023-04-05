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Україна отримає грант на $ 2,5 млрд з Цільового фонду Світового банку
5 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 2,5 млрд дол. США.
Про це повідомляє "Урядовий портал".
Зазначається, що грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як четверте додаткове фінансування в рамках проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)”.
Це другий грант Сполучених Штатів із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд дол. США.Підписуйтеся на наш YouTube канал
“Незмінна та дієва підтримка Світового банку в рамках унікального інвестиційного проекту “PEACE in Ukraine” дозволяє Уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення”, - зазначив Марченко.
Залучені грантові кошти у розмірі 2,5 млрд дол. США буде спрямовано на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.
Зазначимо, 29 березня через Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів.
Раніше Марченко заявляв, що цьогоріч Україні необхідні 14 млрд доларів для покриття найбільш критичних потреб.