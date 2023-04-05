Україна отримає грант на $ 2,5 млрд з Цільового фонду Світового банку

5 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 2,5 млрд дол. США.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Зазначається, що грантові кошти надано Сполученими Штатами Америки та направлено до Цільового фонду багатьох донорів як четверте додаткове фінансування в рамках проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine)”.

Це другий грант Сполучених Штатів із запланованих на 2023 рік на загальну суму 9,9 млрд дол. США.

“Незмінна та дієва підтримка Світового банку в рамках унікального інвестиційного проекту “PEACE in Ukraine” дозволяє Уряду України на належному рівні виконувати основні державні функції, а також вирішувати нагальні соціальні питання підтримки населення”, - зазначив Марченко.

Залучені грантові кошти у розмірі 2,5 млрд дол. США буде спрямовано на забезпечення працездатності системи державних органів, освіти, охорони здоров'я та служб першого реагування, а також на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги.

Зазначимо, 29 березня через Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів.

Раніше Марченко заявляв, що цьогоріч Україні необхідні 14 млрд доларів для покриття найбільш критичних потреб.