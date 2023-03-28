У Мінфіні порахували, скільки грошей необхідно Україні для покриття нагальних потреб

Цьогоріч Україні необхідні 14 млрд доларів для покриття найбільш критичних потреб.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Укрінформ.

"Найбільш критичні потреби на 2023 рік становлять уже $14 мільярдів. Ми зараз активно займаємося пошуком можливих джерел, як нам профінансувати цю потребу", - зауважив Марченко.

За його словами, ця сума необхідна на відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень, дитячих будинків, а також на відновлення бізнесу, створення умов для його роботи.

Наразі Україна визначила п’ять пріоритетів для відновлення на цьому етапі:

енергетична інфраструктура

гуманітарне розмінування

відновлення житла

критична та соціальна інфраструктура

підтримка малого та середнього бізнесу.

За словами Марченка, з жовтня 2022 року енергетична інфраструктура України зазнала 14 ракетних атак, пошкоджено майже половину електростанцій. Наразі відновлено ключові спроможності для постачання електроенергії, але залишається потреба в ремонті знищеної інфраструктури.

Міністр також нагадав, що в Україні можуть потребують розмінування 250 тис. кв. км земель – це більше за територію Великої Британії. На розмінування цьогоріч потрібно щонайменше $400 млн.

Марченко наголошує на "критичній важливості" знайти можливість побудувати житло. Ця потреба оцінюється в $1,9 млрд.

На відновлення ж мостів, доріг, навчальних закладів та іншої соціальної інфраструктури у 2023 році необхідні $5,7 млрд.

Марченко підкреслив, що потребу на підтримку бізнесу експерти оцінюють у $2,7 млрд, проте Україна не зможе поставити економіку на ноги без залучення інвестицій ззовні.

Зазначимо, минулого тижня Світовий банк провів оцінку втрат України внаслідок російської агресії та заявив, що потреба у відновленні оцінюється на рівні $411 млрд.