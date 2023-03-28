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В Минфине посчитали, сколько денег необходимо Украине для покрытия насущных нужд
В этом году Украине необходимо 14 млрд. долларов для покрытия наиболее критических потребностей.
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, пишет Укринформ.
"Самые критические потребности на 2023 год составляют уже $14 миллиардов. Мы сейчас активно занимаемся поиском возможных источников, как нам профинансировать эту потребность", - отметил Марченко.
По его словам, эта сумма необходима для восстановления жилья, социальной инфраструктуры, школ, больниц, детских домов, а также для восстановления бизнеса, создания условий для его работы.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Украина определила пять приоритетов для восстановления на этом этапе:
- энергетическая инфраструктура
- гуманитарное разминирование
- восстановление жилья
- критическая и социальная инфраструктура
- поддержка малого и среднего бизнеса.
По словам Марченко, с октября 2022 года энергетическая инфраструктура Украины подверглась 14 ракетным атакам, повреждена почти половина электростанций. В настоящее время восстановлены ключевые возможности для поставки электроэнергии, но остается необходимость в ремонте уничтоженной инфраструктуры.
Министр также напомнил, что в Украине могут нуждаться в разминировании 250 тыс. кв. км земель – это больше территории Великобритании. На разминирование в этом году нужно не менее $400 млн.
Марченко отмечает "критическую важность" найти возможность построить жилье. Эта потребность оценивается в $1,9 млрд.
На восстановление мостов, дорог, учебных заведений и другой социальной инфраструктуры в 2023 году необходимо $5,7 млрд.
Марченко подчеркнул, что потребность в поддержке бизнеса эксперты оценивают в $2,7 млрд, однако Украина не сможет поставить экономику на ноги без привлечения инвестиций извне.
Отметим, на прошлой неделе Всемирный банк провел оценку потерь Украины в результате российской агрессии и заявил, что потребность в восстановлении оценивается на уровне $411 млрд.