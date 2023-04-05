Украина получит грант на $2,5 млрд из Целевого фонда Всемирного банка

5 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 2,5 млрд. дол. США.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что грантовые средства предоставлены Соединенными Штатами Америки и направлены в Целевой фонд многих доноров как четвертое дополнительное финансирование в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Это второй грант Соединенных Штатов из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд. дол. США.

"Неизменная и действенная поддержка Всемирного банка в рамках уникального инвестиционного проекта PEACE in Ukraine позволяет Правительству Украины на должном уровне выполнять основные государственные функции, а также решать неотложные социальные вопросы поддержки населения", - отметил Марченко.

По его словам, привлечены грантовые средства в размере 2,5 млрд дол. США будут направлены на обеспечение работоспособности системы государственных органов, образования, здравоохранения и служб первого реагирования, а также на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи.

Отметим, 29 марта через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине грантовые средства в размере 1 млрд. 253 млн. долларов.

Ранее Марченко заявлял, что в этом году Украине необходимы 14 млрд долларов для покрытия наиболее критических потребностей.