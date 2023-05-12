Украина получила 132 млн долларов США от Всемирного банка: куда направят средства

11 мая 2023 года Украина получила финансирование от Всемирного банка в размере 132 млн. долларов США. Средства пойдут в поддержку сельского хозяйства

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что кредитные средства поступили в общий фонд государственного бюджета Украины по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в рамках проекта программы Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство.

“Благодарны Всемирному банку за предоставленное финансирование. Привлеченные средства позволят и дальше поддерживать финансовую стабильность Украины и возместить приоритетные расходы, в частности в сельскохозяйственном секторе, для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины”, - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Ранее в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Эти средства были предоставлены на льготных условиях Международной ассоциации развития (МАР).

Напомним, 29 марта через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине грантовые средства в размере 1 млрд 253 млн долларов.

Грант предоставлен в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE).

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