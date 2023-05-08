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Україна вже отримала від Світового банку майже €190 млн
До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 млн євро фінансування від Світового банку. Ці кошти були надані на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що залучені кошти дозволять відшкодувати соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стійке державне управління в Україні.
Зазначену позику надано в рамках Угоди про фінансування проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” між Україною та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Строк погашення кредиту від МАР – 10 років з 4-річним пільговим періодом.
Нагадаємо, 29 березня через Цільовий фонд Світового банку США перерахували Україні грантові кошти у розмірі 1 млрд 253 млн доларів. Грант наданий у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE).