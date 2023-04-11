Дефіцит фінансування для швидкого відновлення України цьогоріч становитиме $11 млрд

За оцінками Світового банку, дефіцит фінансування для швидкого відновлення та реконструкції важливих об'єктів в Україні цього року становить 11 мільярдів доларів.

Голова банку Девід Малпасс анонсував проведення 12 квітня третього круглого столу міністрів на підтримку України, зокрема щодо пошуку необхідних коштів для швидкого відновлення, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Малпасс зазначив, що війна в Україні триває довше, ніж люди сподівалися. За його словами, Світовий банк брав участь у наданні допомоги у спрямуванні міжнародних ресурсів цивільному сектору України, а нині також дивиться на відновлення української економіки.

Директорка МВФ Крісталіна Георгієва в свою чергу заявила, що безглузда війна в Україні може закінчитися тільки з рішенням Росії зупинити її. Вона наголосила, що війна в Україні відвернула увагу всього світу від багатьох інших нагальних проблем.

"Ця війна не тільки вбиває людей, а й призводить до зростання цін на продовольство. Це створює ще більшу геополітичну напруженість, знижуючи здатність світу працювати як єдине ціле. Тож я хочу визнати, що є проблема, яку ці зустрічі не можуть розв'язати, але якщо це вирішиться, це надзвичайно допомогло б із порядком денним, який ми обговорюємо", - зазначила Георгієва.

Як повідомлялося, у засіданні круглого столу 12 квітня також візьме участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Очікується виступ президента Володимира Зеленського, а також міністра фінансів США Джанет Єллен.

Голова МВФ наголосила на щомісячній потребі України у 2022 році в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної Росією війни. На другому Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити "фінансовий Рамштайн", забезпечити відновлення економіки і допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від воєнних ризиків.

Оновлений держбюджет України на 2023 рік передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі близько $42 млрд, або близько $3,5 млрд за місяць. Міністр фінансів Сергій Марченко днями зазначив, що досягнення домовленості з МВФ про чотирирічну програму EFF на $15,6 млрд дає змогу говорити про вирішення проблеми фінансування дефіциту держбюджету-2023, і тепер пріоритетом буде пошук коштів на відновлення. За його словами, це одне з його головних завдань на майбутніх весняних зборах МВФ і СБ.

З початку 2022 року Україна залучила понад 14 млрд доларів зовнішнього фінансування від партнерів, до кінця року країна може отримати ще 12-16 млрд доларів – над цим працює уряд та Офіс Президента.