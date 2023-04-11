Дефицит финансирования для быстрого восстановления Украины в этом году составит $11 млрд

По оценкам Всемирного банка, дефицит финансирования для быстрого восстановления и реконструкции важных объектов в Украине в текущем году составляет 11 миллиардов долларов.

Глава банка Дэвид Малпасс анонсировал проведение 12 апреля третьего круглого стола министров в поддержку Украины, в том числе по поиску необходимых средств для быстрого восстановления, сообщает "Интерфакс-Украина".

Малпасс отметил, что война в Украине продолжается дольше, чем люди надеялись. По его словам, Всемирный банк принимал участие в оказании помощи в направлении международных ресурсов гражданскому сектору Украины, а также смотрит на восстановление украинской экономики.

Директор МВФ Кристалина Георгиева в свою очередь заявила, что бессмысленная война в Украине может закончиться только с решением России остановить ее. Она подчеркнула, что война в Украине отвлекла внимание всего мира от многих других неотложных проблем.

"Эта война не только убивает людей, но и приводит к росту цен на продовольствие. Это создает еще большую геополитическую напряженность, снижая способность мира работать как единое целое. Поэтому я хочу признать, что есть проблема, которую эти встречи не могут решить, но если это решится, это чрезвычайно помогло бы с повесткой дня, которую мы обсуждаем", - отметила Георгиева.

Как сообщалось, в заседании круглого стола 12 апреля также примет участие премьер-министр Денис Шмигаль. Ожидается выступление президента Владимира Зеленского, а также министра финансов США Джанет Йеллен.

Глава МВФ отметила ежемесячную потребность Украины в 2022 году в $5 млрд финансирования дефицита госбюджета в условиях развязанной Россией войны. На втором Зеленский предложил мировому финансовому сообществу сделать три срочных шага в поддержку Украины: создать "финансовый Рамштайн", обеспечить восстановление экономики и помощь украинцам, а также создать механизм поддержки инвестиций, страхование их от военных рисков.

Обновленный госбюджет Украины на 2023 год предусматривает внешнее финансирование дефицита в размере около $42 млрд или около $3,5 млрд в месяц. Министр финансов Сергей Марченко отметил, что достижение договоренности с МВФ о четырехлетней программе EFF на $15,6 млрд позволяет говорить о решении проблемы финансирования дефицита госбюджета-2023, и теперь приоритетом будет поиск средств на восстановление. По его словам, это одна из его главных задач на предстоящем весеннем собрании МВФ и ВБ.

С начала 2022 года Украина привлекла более 14 млрд долларов внешнего финансирования от партнеров, до конца года страна может получить еще 12-16 млрд долларов – над этим работает правительство и Офис Президента.