Украина уже получила от Всемирного банка почти €190 млн

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн. евро финансирования от Всемирного банка. Эти средства были предоставлены на льготных условиях Международной ассоциации развития (МАР).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что привлеченные средства позволят возместить социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление в Украине.

Указанный заем предоставлен в рамках Соглашения о финансировании проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" между Украиной и Международной ассоциацией развития (МАР).

Срок погашения кредита от МАР – 10 лет с 4-летним льготным периодом.

Напомним, 29 марта через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине грантовые средства в размере 1 млрд. 253 млн. долларов. Грант предоставлен в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE).