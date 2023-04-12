Всемирный банк выделит Украине $200 млн – на что пойдут деньги

Украина получит от Всемирного банка грант в размере 200 миллионов долларов. Об этом сообщило международное агентство Reuters со ссылкой на заявления официальных представителей структуры.

Средства планируют направить на восстановление энергетической инфраструктуры страны.

В частности деньги пойдут на аварийный ремонт украинских трансформаторов, тепловых котельных и другого аварийно-критического оборудования.

Кроме того, партнеры и другие организации могут выделить еще до 300 миллионов долларов в случае расширения проекта.

5 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Аруп Банерджи подписали Соглашение о предоставлении Украине гранта в размере 2,5 млрд. дол. США.

Это второй грант Соединенных Штатов из запланированных на 2023 год на общую сумму 9,9 млрд. дол. США.

Напомним, 29 марта через Целевой фонд Всемирного банка США перечислили Украине грантовые средства в размере 1 млрд. 253 млн. долларов. Грант предоставлен в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE).

Средства будут направлены на пенсионные и социальные выплаты, помощь для ВПЛ, обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников ЗВО.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения России Украина получила от Соединенных Штатов Америки уже 15,5 млрд долларов США в форме грантов.

Ранее Всемирный банк предупредил о том, что средний потенциальный глобальный экономический рост упадет до минимума за три десятилетия и составит 2,2% в год к 2030 году, что станет началом "потерянного десятилетия" для мировой экономики. Чтобы этого избежать, политикам нужно принять инициативы для увеличения предложения рабочей силы, производительности и инвестиций.