Украина и Канада заключат обновленное соглашение о свободной торговле: что изменится

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и Канады Джастин Трюдо 11 апреля подписали совместную декларацию о завершении переговоров по обновленному соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной, которое заменит действовавшее с 2017 года соглашение. Об этом сообщают пресс-служба украинского правительства и Министерство экономики.

"По своему содержанию обновленное соглашение - исключительное, поскольку будет способствовать активизации торговли с Канадой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса. В открытии рынков с Канадой мы переходим на принцип работы "разрешено все, что не запрещено", - отметил Шмыгаль.

Как указала министр экономики Юлия Свириденко, такой либеральный метод будет применяться в сферах инвестиций и услуг: соглашение не регулирует, что разрешено, а наоборот - тщательно выписывает исключения из полной свободы предоставления услуг.

Отдельно в соглашении были прописаны гарантии для инвесторов, а также система защиты инвестиций, основанная на самых современных правовых инструментах. Как подчеркнула вице-премьер, полноценное регулирование инвестиций в рамках соглашений о свободной торговле является новой тенденцией в экономическом мире.

"Такой подход позволяет объединить свободу ведения предпринимательской деятельности как доступ на рынок и гарантии защиты инвестиционного капитала. В нашем соглашении мы это делаем на самом современном языке и даем возможность не только канадским компаниям инвестировать в Украину, но и развивать международное присутствие украинского бизнеса", – отметила она.

Кроме того, украинский бизнес теперь сможет осуществлять беспошлинный экспорт в Канаду продукции, даже если ее составляющие имеют происхождение из стран Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Как отмечают в правительстве, такой подход будет поощрять иностранный бизнес создавать производства в Украине.

Также в рамках этого документа Украина и Канада заключили соглашение о цифровой торговле. По словам Шмыгаля, для Украины, которая является одним из лидеров IT-сектора в Европе, это открывает отличные возможности. Это уже второе для Украины соглашение о цифровой торговле (после Великобритании в марте этого года).

"Такие цифровые соглашения ориентированы прежде всего на предотвращение появления барьеров в будущем и должны снизить препятствия для украинского бизнеса в участии в глобальной цифровой торговле. Цифровое соглашение с Канадой гарантирует свободу трансграничной передачи информации, свободу выбора местоположения оборудования, свободу исходного кода, а также открытый доступ в интернет", - пояснила Свириденко.

Кроме того, документ регулирует финансовые услуги, временный въезд для деловых лиц, телекоммуникации, вопросы торговли и гендера, торговли и малых и средних предприятий, торговли и коренных народов: впервые в торговых соглашениях отмечается особое место Крыма, крымских татар, крымчаков и караимов.

Соглашение также будет включать обновленные главы о правилах и процедурах происхождения, конкурентной политике, монополиях и государственных предприятиях, государственных закупках, окружающей среде, труде, разработке и администрировании мероприятий и прозрачности, противодействии коррупции и ответственном бизнес-поведении.

"Сейчас вопросы репутации, ценностей, защиты окружающей среды и устойчивого развития выходят на первый план в международной экономике. Если вы хотите продать свой товар или получить инвестиции, вы должны засвидетельствовать, что вы соблюдаете лучшие стандарты ESG. Соответствующие разделы в соглашении четко свидетельствуют, что мы с Канадой одинаково относимся к этим вопросам. А значит, это дополнительная реклама украинского бизнеса", - отметила Свириденко.

Она указала, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно помочь Украине заключить подобные соглашения и с другими странами, поскольку оно имеет в своей основе те же принципы, которые были использованы в Тихоокеанском соглашении о свободной торговле, которое объединяет Канаду, Австралию, Бруней, Чили, Японию, Малайзию, Мексику, Новую Зеландию, Перу, Сингапур и Вьетнам, а также в обновленном соглашении о Северо-Американской ЗСТ между США, Мексикой и Канадой.

"Министерство экономики уже разработало проект акта об официальных переговорах о присоединении к Тихоокеанскому соглашению. Теперь наша цель – получить в июне решение стран-участниц о рассмотрении заявки Украины. Благодаря модернизированному соглашению мы получим со стороны Канады не только политическую, но и экспертную поддержку нашей заявки", – добавила министр.