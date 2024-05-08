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Военное положение
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Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней

Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней
Фото: Генштаб ВСУ

Верховная Рада 8 мая проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации в Украине до 11 августа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Отмечается, что правовой режим будет действовать не менее 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.

За законопроект №11234 о продлении военного положения проголосовали 339 народных депутатов, а за законопроект №11235 о продлении мобилизации – 336.

Фото 2 — Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней

Заметим, это уже одиннадцатое продолжение с начала полномасштабной войны.

  Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так , произошло с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения   запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины .

Мобилизация в Украине

После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.

Автор:
Светлана Манько