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Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации

Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации
Фото: Генштаб ВСУ

6 февраля Верховная Рада на своем заседании продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 13 мая 2024 года.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, парламент поддержал соответствующие законопроекты №10456 и №10457. об Указах о продолжении действия военного положения и общей мобилизации, ранее внесенных в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским.

За законопроект №10456 проголосовали 335 нардепов, а за №10457 - 323.

Это уже десятое продолжение военного положения с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В частности, Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так , произошло с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

  • запрет на массовые мероприятия и забастовки;
  • проверку документов у граждан;
  • запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
  • особое регулирование связи и интернета;
  • эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения   запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные   ч. 2 ст. 64 Конституции Украины .

Мобилизация в Украине

После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.

Автор:
Светлана Манько