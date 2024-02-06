Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації

6 лютого Верховна Рада на своєму засіданні продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 13 травня 2024 року.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

За його словами, парламент підтримав відповідні законопроєкти №10456 та №10457. про Укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації, які раніше вніс до Верховної Ради президент України Володимир Зеленський.

За законопроєкт №10456 про продовження дії воєнного стану проголосували 335 нардепів.

За продовження мобілізації проголосували 323 народних обранця.

Зауважимо, це вже десяте продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії в України у лютому 2022 року.

Зокрема, Верховна рада голосувала за продовження багато разів, а саме:

з 24 лютого до 25 травня 2022 року;

з 25 травня до 23 серпня 2022 року;

з 23 серпня до 21 листопада 2022 року;

з 21 листопада до 19 лютого 2023 року;

з 19 лютого до 20 травня 2023 року;

з 20 травня до 18 серпня 2023 року;

з 18 серпня до 15 листопада 2023 року;

з 15 листопада до 14 лютого 2024.



Воєнний стан — що потрібно знати

Під час дії особливого режиму в країні можуть обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства . Зокрема, під час дії комендантської години в населених пунктах заборонено пересуватися без спеціальних документів. Крім того, військовозобовʼязаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати межі України .

У громадян та бізнесу можуть конфіскувати речі на потреби армії . Наприклад, в Україні вже проводили націоналізацію низки компаній , мотивуючи це необхідністю забезпечувати потреби армії. Так було з ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Крім того, практикували передачу на фронт автомобілів, які конфіскували на митниці.

Під час воєнного стану влада може вдаватися й до інших обмежень та запроваджувати:

заборону на масові заходи та страйки;

перевірку документів у громадян;

заборону на поширення інформації, яка може "дестабілізувати обстановку";

особливе регулювання зв'язку та інтернету;

евакуацію людей з місць, небезпечних для проживання.

Водночас, навіть під час дії воєнного стану заборонено обмежувати права та свободи людини і громадянина, передбачені ч. 2 ст. 64 Конституції України .

Мобілізація в Україні

Після вручення повістки необхідно обов'язково прийти до ТЦК для вивірення даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022 року ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.