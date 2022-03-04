Закарпатські митники передали українським військовим майже 400 "євроблях"

Закарпатська митниця передала на потреби Збройних сил України та Територіальної оборони близько 390 автомобілів на єврономерах.

Про це повідомила речник Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська, передає UAMotors.

За словами Сенгетівської, автомобілі раніше були конфісковані за порушення норм митного законодавства України.

Серед 390 переданих автомобілів є легкові автомобілі, так і вантажні авто і навіть причепи.

Розподілятимуть автомобілі по тих підрозділах, які зараз їх більше потребують.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року російські війська розпочали неспровоковане вторгнення в Україну. На сьогоднішній день міста та об'єкти критичної інфраструктури зазнають ракетних та бомбових ударів.

Станом на 2 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, було перераховано понад 6 млрд грн в еквіваленті.

Зокрема, понад 253,5 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

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