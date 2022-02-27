Румунія допоможе Україні боєприпасами, паливом та екіпіруванням

Уряд Румунії вирішив, що відправить в Україну боєприпаси, військову техніку, надасть й іншу допомогу. Про це повідомляє прес-центр Генерального штабу ЗСУ.

Представник уряду Румунії Дан Кербунару заявив у неділю, 27 лютого, що країна надасть Україні боєприпаси, бронежилети, каски. Україні допоможуть також паливом та другим траншем медичного обладнання та медикаментів.

У Румунії висловили готовність прийняти поранених українців у своїх військових шпиталях.

За день до цього Німеччина вирішила надати летальну зброю для України. Йдеться про 1000 протитанкових засобів і 500 ракет "Стінгер".

Нідерланди також надасть українській армії летальну зброю: 100 снайперських гвинтівок, 30 тисяч одиниць боєприпасів, 3 тисячі шоломів, 2 тисячі бронежилетів, 5 радарів виявлення ворожої артилерії та 2 радари спостереження за полем бою та 30 металошукачів.

В Україну можуть направити і нідерландських військових для участі у навчаннях, проведення консультацій та тренувань.

Перед цим польський уряд схвалив запит України щодо передачі військової допомоги. Українська сторона отримає зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси.