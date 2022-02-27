Румыния поможет Украине боеприпасами, топливом и экипировкой

Правительство Румынии решило, что отправит в Украину боеприпасы, военную технику, окажет и другую помощь. Об этом сообщает пресс-центр Генерального штаба ВСУ.

Представитель правительства Румынии Дан Кербунару заявил в воскресенье, 27 февраля, что страна предоставит Украине боеприпасы, бронежилеты, каски. Украине помогут также топливом и вторым траншем медицинского оборудования и медикаментов.

В Румынии выразили готовность принять раненых украинцев в своих военных госпиталях.

За день до этого Германия решила предоставить летальное оружие для Украины. Речь идет о 1000 противотанковых средств и 500 ракетах "Стингер".

Нидерланды также предоставят украинской армии летальное оружие: 100 снайперских винтовок, 30 тысяч единиц боеприпасов, 3 тысячи шлемов, 2 тысячи бронежилетов, 5 радаров обнаружения вражеской артиллерии и 2 радара наблюдения за полем боя и 30 металлоискателей.

В Украину могут направить и нидерландских военных для участия в учениях, проведении консультаций и тренировках.

Перед этим польское правительство одобрило запрос Украины на передачу военной помощи. Украинская сторона получит зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы.