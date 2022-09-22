Чоловікам-студентам іноземних вишів заборонили виїжджати з України

Українські чоловіки-студенти призивного віку, які є студентами закордонних закладів вищої освіти, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану через масові підробки документів.

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Про це повідомив речник Державної прикордонної служби (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі виданню LIGA.

За його словами, вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

"Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном", - пояснює Демченко.

Згідно з даними ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

Зважаючи на це, додає речник прикордонників, вище військове керівництво ухвалило нове рішення - з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цій категорії громадян.

"Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають", – заявляє Демченко.

Щоб узаконити виїзд чоловіків-студентів за кордон під час воєнного стану, необхідно внести зміни до відповідної постанови уряду.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, які категорії моряків мають право перетинати державний кордон України.