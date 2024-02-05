Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении действия военного положения и общей мобилизации

В понедельник, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении действия всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 суток.

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Об этом говорится на сайте ВРУ.

Там зарегистрированы соответствующие законопроекты №10456 и №10457.

Поскольку срок действия военного положения и мобилизации истекает в Украине уже 14 февраля, президент предложил продлить их на 90 дней. то есть до 14 мая.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада на своем заседании продлила действие военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 14 февраля 2024 года.

Отметим, это будет уже десятое продолжение с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В частности, Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства . В частности, во время комендантского часа в населенных пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины.

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии . К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний , мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии. Так , произошло с ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта". Кроме того, практиковали передачу на фронт конфисковавших на таможне автомобилей.

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.

В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины .

Мобилизация в Украине

После вручения повестки необходимо обязательно прийти в ТЦК для выверки данных. В то же время, место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.