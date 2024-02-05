Законопроект о мобилизации: депутаты не понимают, как на практике будут рассылаться повестки через электронный кабинет призывника

В Верховной Раде ждут разъяснений от Минобороны по поводу идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника в законопроекте о мобилизации, который планируют рассмотреть уже на этой неделе.

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Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, пишет РБК-Украина.

Рада хочет пояснений от Минобороны по повесткам в электронном кабинете

По словам нардепа, в парламенте не понимают, как эта идея может быть реализована технически, поскольку "не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам".

"Опять же убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки теперь в электронном кабинете. Чисто технически мы хотим услышать от Министерства обороны, как это будет выглядеть, потому что не все люди могут иметь доступ к интернету и смартфоны", - отметил нардеп.

Также Чернев не уверен, что запрет на консульские услуги для уклонистов поможет вернуть их домой. В законопроекте предлагается не выдавать паспорта тем, кто не предъявит военный билет.

"Хотим услышать позицию Министерства иностранных дел, во-первых, справятся ли наши консульские отделы с такими задачами. Во-вторых, действительно ли это даст какие-то результаты, или люди вернутся, или мы их потеряем навсегда", - подчеркнул нардеп.

Заметим, Верховная Рада 16 января приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении статуса участника боевых действий. Он будет способствовать скорейшему сбору военных данных и переведет услуги для военнослужащих в цифровой формат (электронный военный билет).

Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации

Чернев отметил, что Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки даст рекомендации по законопроекту в течение этой недели.

"Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени потребуется, потому что мы в принципе с первой редакцией подробно ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос", - сказал он.

Нардеп отметил, что после рассмотрения законопроекта Комитет по нацбезопасности будет принимать решение по документу: либо направить в сессионный зал, либо доработать его в комитете.

"Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", – считает парламентарий.

Напомним, 30 января Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации №10449, который депутаты могут рассмотреть в период с 6 по 9 февраля. Но даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта документ не вступит в силу.

Правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации: подробности

Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об изменениях по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Проектом закона предлагается:

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы как вида военной службы: всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас, такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Согласно законопроекту право на отсрочку будут иметь: