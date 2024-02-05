ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

Законопроект о мобилизации: депутаты не понимают, как на практике будут рассылаться повестки через электронный кабинет призывника

Законопроект о мобилизации: депутаты не понимают, как на практике будут рассылаться повестки через электронный кабинет призывника
Фото: Житомирская ОВА

В Верховной Раде ждут разъяснений от Минобороны по поводу идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника в законопроекте о мобилизации, который планируют рассмотреть уже на этой неделе.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи!
До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших”
Проголосувати

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, пишет РБК-Украина.

Рада хочет пояснений от Минобороны по повесткам в электронном кабинете

По словам нардепа, в парламенте не понимают, как эта идея может быть реализована технически, поскольку "не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам".

"Опять же убрали повестки по электронной почте, но добавили повестки теперь в электронном кабинете. Чисто технически мы хотим услышать от Министерства обороны, как это будет выглядеть, потому что не все люди могут иметь доступ к интернету и смартфоны", - отметил нардеп.

Также Чернев не уверен, что запрет на консульские услуги для уклонистов поможет вернуть их домой. В законопроекте предлагается не выдавать паспорта тем, кто не предъявит военный билет.

"Хотим услышать позицию Министерства иностранных дел, во-первых, справятся ли наши консульские отделы с такими задачами. Во-вторых, действительно ли это даст какие-то результаты, или люди вернутся, или мы их потеряем навсегда", - подчеркнул нардеп.

Заметим, Верховная Рада 16 января приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении статуса участника боевых действий. Он будет способствовать скорейшему сбору военных данных и переведет услуги для военнослужащих в цифровой формат (электронный военный билет).

Когда Комитет по нацбезопасности рассмотрит новый законопроект о мобилизации

Чернев отметил, что Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки даст рекомендации по законопроекту в течение этой недели.

"Я думаю, что комитету сейчас уже не очень много времени потребуется, потому что мы в принципе с первой редакцией подробно ознакомились. Сейчас мы пройдемся по тому, что было изменено по сравнению с первой редакцией. Я надеюсь, что за одно-два заседания мы пройдем этот вопрос", - сказал он.

Нардеп отметил, что после рассмотрения законопроекта Комитет по нацбезопасности будет принимать решение по документу: либо направить в сессионный зал, либо доработать его в комитете.

"Посмотрим, я думаю, что на этой неделе комитет этот законопроект пройдет", – считает парламентарий.

Напомним, 30 января Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации №10449, который депутаты могут рассмотреть в период с 6 по 9 февраля. Но даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта документ не вступит в силу.

Правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации: подробности

Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об изменениях по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета.

Проектом закона предлагается:

  • усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;
  • смена призывного возраста с 27 до 25 лет;
  • предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;
  • исключение срочной военной службы как вида военной службы: всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;
  • установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас, такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;
  • исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;
  • введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;
  • введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;
  • установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;
  • привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Согласно законопроекту   право на отсрочку   будут иметь:

  • лица, имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью I или II группы и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • люди, являющиеся опекунами лица с инвалидностью I или II группы, признанной судом недееспособной;
  • члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью I группы, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы (не более одного члена семьи) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • члены семьи первой степени родства лица с инвалидностью II группы или лица, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, занятые постоянным уходом за такими лицами (не более одного члена семьи) е) при условии, что такие лица с инвалидностью избрали военнообязанного для осуществления за ними ухода;
  • женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;
  • беременные женщины;
  • только действующие народные депутаты и депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности);
  • докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования;
  • научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования условия, которые они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы на полную ставку;
  • не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;
  • военнообязанные из граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию;
  • не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение шести месяцев военнообязанные из граждан, которые были уволены со срочной военной службы во время действия военного положения;
  • право на отсрочку от призыва не имеют государственных служащих, работников Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.
Автор:
Светлана Манько