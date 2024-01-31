Когда Рада рассмотрит законопроект о мобилизации: процедура и сроки

30 января Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации №10449, который депутаты могут рассмотреть в период с 6 по 9 февраля. Но даже в случае успешного прохождения документа в парламенте ранее марта документ не вступит в силу.

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Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Он расписал реалистический график в Раде относительно того, как будет двигаться законопроект №10449 о мобилизации от правительства.

Нардеп напомнил, что вчера (30.01.2024) законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде.

"Следующий этап – это включение в повестку дня сессии (это не проблема и наверняка состоится автоматически, так как новая сессия открывается)", - прогнозирует Железняк.

По его словам, далее наступает важный этап: сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов с 14-ти дней до 7-ми.

"Это требует отдельного голосования (226+). Оно может состояться не ранее 6 февраля, и если будет поддержано такое сокращение- то законопроект имеет шанс быть рассмотрен на ближайшей пленарной неделе в феврале, то есть условно 6-9 февраля ", - объясняет нардеп.

Он добавляет, что дальше должно состояться заседание Комитета по обороне, где примут решение поддержать либо правительственную версию, либо какую-нибудь из альтернативных.

"Комитет уважаемый, поэтому раньше голосование за сокращение сроков (а это 6 февраля и далее) такое заседание не состоится", - констатирует Железняк.

Как отметил нардеп, следующий этап – вынесение законопроекта на голосование в первое чтение. Как прогнозирует Железняк, это, скорее всего, не раньше 7 февраля.

"Если законопроект депутаты поддержат 226+ голосами в первом чтении, то потребуется еще одно голосование за сокращение срока правок. Для этого нужно тоже 226+ голосов и если такая процедура пройдет, у депутатов будет 7-м дней на подачу правок. Если не пройдет 14 дней на подачу поправок", - отмечает Железняк.

Затем Комитет должен рассмотреть все правки. Очевидно, их будет много. И учитывая нагрузку и график Рады, то раньше, чем конец февраля, законопроект не будет вынесен на голосование до второго чтения.

"Когда вынесут законопроект на второе чтение будет зависеть от Комитета, но очевидно, что не раньше 22 февраля. Если будет много поправок, то процедура рассмотрения может затянуться на несколько дней", - подчеркивает Железняк.

Он напомнил, что при рассмотрении правок в такие законы текст может изменяться, но после их рассмотрения в зале должно состояться финальное голосование 226+ за второе чтение.

"Потом очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокирующее постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы дать возможность спикеру подписать закон и отправить президенту. Затем президент должен подписать закон", - отмечает нардеп.

По его словам, он описал один из наиболее вероятных, но не единственный из сценариев.

"Но думаю, что уже очевидно, что раньше марта закон не вступит в силу. Плюс там еще переходный период месяц", – констатирует Железняк.

Правительство внесло в Раду законопроект о мобилизации: подробности

Кабинет Министров Украины 30 января зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона об изменениях по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета

Проектом закона предлагается:

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

смена призывного возраста с 27 до 25 лет;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы как вида военной службы: всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас, такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Согласно законопроекту право на отсрочку будут иметь: