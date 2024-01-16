Верховная Рада поддержала создание электронного реестра военнообязанных: что изменится

Верховная Рада 16 января приняла законопроект № 10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическом получении статуса участника боевых действий. Он будет способствовать скорейшему сбору военных данных и переведет услуги для военнослужащих в цифровой формат (электронный военный билет).

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, решение поддержали 249 народных избранников.

Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать мобильнее и эффективно как на поле боя, так и в тылу.

Почему это важно?

Как отмечают в Минобороны, законопроект №10062 критически важен для обороноспособности Украины.

Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.

Что изменится?

Законопроект предоставляет Министерству обороны Украины возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Благодаря этому :

будут высвобождены средства ПВО, защищающие национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (заместо этого ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры);

ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;

ускорится разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;

усилится защита данных от кибер-атак врага и т.д.

Законопроект предусматривает усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, в части налаживания взаимодействия между реестрами, использования данных по военному учету и т.п.

Законопроект вводит возможность создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата).

Благодаря законопроекту будет создан реестр военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим.

Также будет создан портал электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных. К примеру, появится возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

Какие данные будут в реестре военнообязанных

Наиболее скандальные нормы, заложенные в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.

Ведомости, которые собирались органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь по умолчанию будут обрабатывать другие органы - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Что это за данные?

Кроме стандартной информации наподобие ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

номера телефонов, адреса электронной почты

сведения о владении иностранными языками

информация о праве на владение оружием

наличие удостоверения водителя

данные о родителях военнообязанного

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН - данные о выезде за границу

информация о судимости и т.д.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и далее смогут идентифицировать через уличные камеры.

Напомним, Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В документе учтены все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Правительство внесет новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную Раду в ближайшее время.

Как рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк, в январе депутаты могут рассмотреть законопроект об изменениях по мобилизации.