Верховна Рада ухвалила створення електронного реєстру військовозобовʼязаних: що зміниться

Верховна Рада 16 січня прийняла законопроєкт № 10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних та автоматичне отримання статусу учасника бойових дій. Він сприятиме швидкому збору військових даних і переведе послуги для військовослужбовців у цифровий формат (електронний військовий квиток).

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, рішення підтримали 249 народних обранців.

Документ розблоковує цифровізацію української армії та дозволить їй діяти більш мобільно та ефективно як на полі бою, так і в тилу.

Чому це важливо?

Як зауважують в Міноборони, законопроєкт №10062 є критично важливим для обороноздатності України.

Реалізація його положень сприятиме швидкому збору, обробці та використанню військових даних, а також нарешті переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат.

Що зміниться?

Законопроєкт надає Міністерству оборони України можливість посилити кіберзахист та право розміщувати свої ІТ-системи у військових хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Завдяки цьому:

буде вивільнено засоби ППО, які наразі захищають національні дата-центри від постійних ракетних обстрілів (натомість цей ресурс буде використовуватись для прикриття інших об’єктів військової та цивільної інфраструктури);

прискориться та розшириться доступ Сил оборони України до розвідданих союзників;

прискориться розробка та розгортання нових бойових систем та електронних сервісів для війська;

посилиться захист даних від кібер-атак ворога тощо.

Законопроєкт передбачає удосконалення реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, зокрема, в частині налагодження взаємодії між реєстрами, використання даних щодо військового обліку тощо.

Законопроєкт запроваджує можливість створення і використання цифрового військового-облікового документу (сертифікату).

Завдяки законопроєкту буде створено реєстр військовослужбовців ЗСУ та Державної служби спеціального транспорту, який дозволить забезпечити надання онлайн-послуг військовослужбовцям.

Також буде створено портал електронних послуг для військовослужбовців та військовозобов’язаних. Наприклад, з’явиться можливість надання статусу УБД онлайн, офлайн та автоматично при наявності необхідних даних в системі.

Які дані будуть у реєстрі військовозобов'язаних

Найбільш скандальні норми, закладені в цей документ, стосуються створення реєстру військовозобов'язаних.

Відомості, які збиралися органами державної влади на цілі, відомі громадянам, тепер за замовчуванням оброблятимуть інші органи - від ТЦК до СБУ - для реалізації інших цілей, про які громадян при зборі даних ніхто не попереджав.

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Що це за дані?

Крім стандартної інформації на зразок ПІБ, адреси та місця роботи, на всіх військовозобов'язаних від 17 до 60 років збиратиметься наступне досьє:

номери телефонів, адреси електронної пошти

відомості про володіння іноземними мовами

інформація про право на володіння зброєю

наявність посвідчення водія

дані про батьків військовозобов'язаного

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН - дані про виїзд за кордон

інформація про судимості і таке інше.

У реєстрі буде також цифрове зображення військовозобов'язаного. Тобто їхні особи оцифрують і надалі зможуть ідентифікувати через вуличні камери.

Нагадаємо, Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. В документі враховано всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Уряд внесе нову редакцію законопроєкту про мобілізацію до Верховної Ради найближчим часом.

Як розповів народний депутат України Ярослав Железняк, у січні депутати можуть розглянути законопроєкт про зміни щодо мобілізації.