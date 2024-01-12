Коли Рада розгляне новий законопроєкт щодо мобілізації: прогноз депутатів та Офісу президента

Верховна рада України може ухвалити законопроєкт про мобілізацію за кілька тижнів. Йдеться про допрацьований документ з пропозиціями нардепів.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, пише РБК-Україна.

За його словами, під час ухвалення законопроєкту будуть враховані позиції не лише Комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки, а й, наприклад, антикорупційного й інших комітетів парламенту.

"Я думаю, що декілька днів, максимум тижнів і закон буде все ж таки проголосований в першому, другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести", - підкреслив Подоляк.

Як розповів народний депутат України Ярослав Железняк, у січні депутати можуть розглянути законопроєкт про зміни щодо мобілізації.

"Ймовірно, наступного тижня відбудеться додаткове засідання, на якому буде прийнято фінальне рішення по законопроєкту про військовий реєстр. Попередньо повідомлялось про вівторок, але думаю, це буде що трохи пізніше. Отже, це один із сценаріїв", - повідомив він.

Відповідно, можливо до цього моменту буде доопрацьована версія Закону про мобілізацію, зауважив нардеп.

"Там є окремі питання по Регламенту, як це буде внесено. Тому, що уряд свій законопроект відкликав, а чотири альтернативні законопроекти досі залишаються. Але є певна ймовірність, що все ж таки в січні, ще до відкриття нової сесії парламенту, буде розглядатися законопроект про зміни щодо мобілізації в першому читанні. Я б не робив прогнозів щодо конкретних дат, але така можливість точно залишається", - підкреслив Железняк.

Нагадаємо, Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію. В документі враховано всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Міноборони готове вносити законопроєкт на погодження уряду найближчим часом.

Мобілізація в Україні: провал законопроєкту від уряду

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухилянтів.

Крім того, що у проєкті передбачається скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби", у ньому ще пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років, обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби і т. д.

Також у законопроєкті зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них, як пропонує документ, застосовуватимуть тимчасові обмеження у вигляді обмеження права на користування та розпорядження коштами.

Цей документ викликав багато обговорень та дискусій серед політичних представників та громадськості. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, містить норми, які суперечать Конституції України.

Також Антикорупційний комітет Верховної Ради виявив у законопроєкті про мобілізацію №10378 певні положення, які можуть сприяти корупційним ризикам.

У підсумку 11 грудня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт повернули уряду на доопрацювання.

Втім, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що це уряд відкликав документ. Слова Мельничука підтверджує й інформація в картці законопроєкта на сайті парламенту, де вказано статус "Проєкт відкликано".