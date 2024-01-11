Законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання в Кабмін, - Арахамія

Розгляду у Верховній Раді законопроєкту №10378 про мобілізацію сьогодні не буде. Його повернули до Кабміну на доопрацювання разом із напрацьованими у Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки правками.

Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" у парламенті Давид Арахамія.

За його словами, сьогодні відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі.

Були присутні головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів.

Головним питанням на нараді стало обговорення законопроєкту №10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Арахамія нагадав, що його обговорення проходило в Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в закритому режимі, з дотриманням вимог законодавства щодо роботи з таємною інформацією.

"Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Про це відкрито сказали військовому командуванню", - зауважив нардеп.

Він додав, що всі політсили зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації.

"За результатами наради, законопроєкт повертається ініціатору. Одночасно передаємо пропозиції напрацьовані на комітеті та у робочих групах", - підкреслив Арахамія.

Що не так з новим законопроєктом про мобілізацію

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухилянтів.

Крім того, що у проєкті передбачається скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби", у ньому ще пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років, обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби і т. д.

Також у законопроєкті зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них, як пропонує документ, застосовуватимуть тимчасові обмеження у вигляді обмеження права на користування та розпорядження коштами.

Цей документ викликав багато обговорень та дискусій серед політичних представників та громадськості. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, містить норми, які суперечать Конституції України.

Також Антикорупційний комітет Верховної Ради виявив у законопроєкті про мобілізацію №10378 певні положення, які можуть сприяти корупційним ризикам.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що в поточному вигляді законопроєкт щодо мобілізації на голосування винесений не буде. Його представлення на голосування в парламенті відбудеться лише після обговорення на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну, Кабміну та інших інстанцій і внесення відповідних змін.