Законопроект о мобилизации вернули на доработку в Кабмин

Рассмотрения в Верховной Раде законопроекта №10378 о мобилизации сегодня не будет. Его вернули в Кабмин на доработку вместе с наработанными в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки правками.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" в парламенте Давид Арахамия.

По его словам, сегодня состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме.

Присутствовали главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

Главным вопросом на совещании стало обсуждение законопроекта №10378 об усовершенствовании мобилизации, военного учета и прохождении военной службы.

Арахамия напомнил, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", - отметил нардеп.

Он добавил, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

"По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах", - подчеркнул Арахамия.

Что не так с новым законопроектом о мобилизации

Напомним, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

Кроме того, что в проекте предусматривается отмена такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе", в нем предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы и т.д.

Также в законопроекте отмечается, что военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться временные ограничения посредством ограничения права на пользование и распоряжение средствами.

Этот документ вызвал множество обсуждений и дискуссий среди политических представителей и общественности. В частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект, предложенный Кабинетом министров, содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Также Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел в законопроекте о мобилизации №10378 определенные положения, которые могут способствовать коррупционным рискам.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заверил, что в текущем виде законопроект о мобилизации на голосование вынесен не будет. Его представление на голосование в парламенте состоится после обсуждения на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина, Кабмина и других инстанций и внесения соответствующих изменений.