В ОП заверили, что законопроект о мобилизации выноситься на голосование в нынешнем виде не будет

Законопроект по мобилизации в текущем виде не будет вынесен на голосование. Его представление на голосование в парламенте состоится после обсуждения на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина, Кабмина и других инстанций и внесения соответствующих изменений.

Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Тот закон, который сегодня используется, он не отвечает нынешним реалиям. И поэтому это очень хорошо, что на уровне Генштаба, Минобороны, Минфина или Кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды проходит дискуссия. Это правильно. Поэтому что изменения, юридические изменения нужно внести в этот закон, то есть подразумевается через соответствующий законопроект. Будет ли он в таком виде? Нет. Безусловно, для того и вносится определенный законопроект – для обсуждения", - сказал Подоляк.

По его словам, после всех обсуждений в ОП ожидают получить оптимальный законопроект, учитывающий длительную, масштабную и интенсивную войну. После этого парламент будет его голосовать в первом втором чтении.

"Несмотря на то, что традиционно для Украины сначала много хейта, много токсичности, скандалов, но постепенно, увидите, этот законопроект будет урегулирован так, чтобы там были соответствующие правильные нормативные позиции. После этого, безусловно, парламент будет его голосовать в первом, втором чтении, и у нас будет новый закон о мобилизации", - отметил Подоляк.

Он добавил, что не стоит забывать о том, что в Украине великая война и если Россию не остановить, то сама она не остановится.

Новый законопроект о мобилизации

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для сторонников.

В проекте предполагается упразднение такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе". Вместо этого мужчин будут делить только на пригодных и непригодных к службе. Также в нем предлагается:

уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет;

усовершенствовать процедуру военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

отменить срочную военную службу и ввести для всех граждан Украины младше 25 лет базовую общевойсковую подготовку;

ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы.

Данный документ сразу вызвал множество дискуссий в политикуме и обществе.

Ужесточение ответственности за военные правонарушения

В Верховную Раду внесен также законопроект № 10379 — "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовном кодексе Украины об усилении ответственности за военные правонарушения"

Законопроект №10379 предусматривает усиление ответственности за военные правонарушения: