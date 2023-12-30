В ОП запевнили, що законопроєкт про мобілізацію виноситися на голосування в нинішньому вигляді не буде

Законопроєкт щодо мобілізації в поточному вигляді не буде винесений на голосування. Його представлення на голосування в парламенті відбудеться лише після обговорення на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну, Кабміну та інших інстанцій і внесення відповідних змін.

Про це розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Той закон, який сьогодні використовується, він не відповідає нинішнім реаліям. І тому це дуже добре, що на рівні Генштабу, Міноборони, Мінфіну чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно. Тому що зміни, юридичні зміни треба внести в цей закон, тобто мається на увазі через відповідний законопроєкт. Чи буде він в такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт - для обговорення", - сказав Подоляк.

За його словами, після всіх обговорень в ОП очікують отримати оптимальний законопроєкт, який враховуватиме тривалу, масштабну та інтенсивну війну. Вже після цього парламент буде його голосувати в першому другому читанні.

"Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато токсичності, скандалів, але поступово, побачите, цей законопроєкт буде врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", - зазначив Подоляк.

Він додав, що не варто забувати про те, що в Україні велика війна і якщо Росію не зупинити, то сама вона не зупиниться.

Новий законопроєкт про мобілізацію

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухильників.

У проєкті передбачається скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби". Замість цього чоловіків ділитимуть тільки на придатних та непридатних до служби. Також у ньому пропонується:

зменшити призовний вік з 27 до 25 років;

удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

скасувати строкову військову службу і запровадити для всіх громадян України молодше 25 років базову загальновійськову підготовку;

обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби.

Даний документ одразу викликав чимало дискусій у політикумі та суспільстві.

Посилення відповідальності за військові правопорушення

До Верховної Ради внесено також законопроєкт № 10379 — "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення"

Законопроєкт № 10379 передбачає посилення відповідальності за військові правопорушення: