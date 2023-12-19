Військові просять мобілізувати ще до 500 тисяч людей, не даючи конкретики щодо демобілізації - Зеленський

Військове керівництво України наприкінці листопада ініціювало в рамках комплексного плану мобілізації призов до Сил оборони до 500 тисяч людей, проте наразі немає розуміння як будуть відбуватися демобілізаційні процеси та з яких джерел мобілізація фінансуватиметься. Про це розповів на пресконференції президент Володимир Зеленський. Наводимо повний коментар глави держави з цього питання.

Це питання наших військових, головкома, Генштабу: вони звернулися на рівні нашої Ставки щодо питання мобілізації. Питання дуже чутливе, я вважаю. Вони звернулися щодо захисту нашої держави і потенційних контрнаступальних дій, щодо дефіціту. І їх погляд був на Ставці, що вони запропонували мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра.

Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоби підтримувати цей напрямок, тому що це питання перш за все людей. Друге - це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів.

Що стосується людей, мені тут потрібна конкретика - що буде з мільйонною армією України - дуже потужною, я вважаю, - що буде з тими хлопцями, хто кожного дня там, що з тими, хто два роки там захищає там нашу державу. У нас є питання ротаційні, є питання відпусток. Це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповіді мені, суспільству, передусім суспільству.

Тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання №1. І питання - не як називається цей процес. Згідно законодавства, може, і неправильно називати демобілізацією. Але головне, щоб цей процес був по відношенню до справедливості до наших потужних воїнів. Їм дуже важко там. Я неодноразово там був.

Я дуже хотів би, щоби наше військове керівництво розуміло всі ці виклики. Ми не можемо втратити найсміливіших людей, потужних людей, їх моральний стан. Я їм дякую за цію стійкість. Але, тим не менш, якщо ми говоримо про додаткові сили мобілізаційні, ми повинні знайти демобілізаційні процеси, і це повинно бути виконано предметно, з конкретикою і з великою повагою до воїнів.

Ось чому я попросив, щоб було багато відповідей. Там повинні бути питання відрядження, питання відпусток, можливість переходу з одного місця на інше. Всі запити, які сьогодні є в нашій армії, повинні відповідати сучасним викликам і повинні отримати відповідь військового керівництва. Це дуже важливо.

І вони просили підключити Міністерство оборони, фахівців, а також Михайла Федорова щодо діджиталізації деяких процесів. Це також важливо, тому що люди є як в Україні, так і є вони за кордоном. Це такий складний процес...

Тобто, для мене дуже важливо: якщо плюс 440 тисяч - то хто заслуговує право на відпочинок? І це дуже важливий момент. Без цього воно не працює, на мою особисту думку. Тим не менш, це виноситься на Ставку: комплексний план вони повинні підготувати.

І далі вони будуть спілкуватися у Верховній Раді України. Якщо це зміни до відповідного законодавства, треба знаходити порозуміння в цьому питанні. Питання дуже чутливе. Не можемо втратити стійкість, потенціал. Але нам потрібна й справедливість. І це дуже важливо.

Що стосується фінансів, то, між нами, мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка багато свого часу віддає для того, щоб знайти ту чи іншу фінансову підтримку Україні, хотів би розуміння від прем'єр-міністра, від міністра фінансів - а звідки [брати] гроші?

Нагадаємо, що напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що мобілізацію треба "не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше".