У Міноборони хочуть, щоб місцева влада більше сприяла мобілізації

Місцева влада має більше сприяти мобілізаційній роботі в Україні. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, передає пресслужба міністерства.

Він зазначив, що органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу.

«Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі», – висловився урядовець.

Умєров вважає, що в країні потрібно змінити підходи щодо підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву.

"Всі наші люди мають бути навчені та підготовлені", – додав міністр.

Мобілізація в Україні

Воєнний стан і мобілізація в Україні були оголошені 24 лютого 2022 року й з того часу кілька разів продовжувалися. Наразі вони діють до 14 лютого 2024-го.

Після вручення повістки громадяни повинні прийти до територіального центру комплектування для перевірки даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022-го ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.

Нещодавно в Міноборони затвердили Концепцію військової кадрової політики, яка передбачає, що в Україні замість призову функціонуватиме система рекрутингу до Збройних сил. Їх хочуть забезпечити професійним і вмотивованим особовим складом.