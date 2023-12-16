В Минобороны хотят, чтобы местные власти больше способствовали мобилизации

Местные власти должны больше способствовать мобилизационной работе в Украине. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, передает пресс-служба министерства.

Он отметил, что органы местного самоуправления могут ощутимо усилить привлечение специалистов в Сила обороны через проект рекрутинга.

"Ожидаем от них еще большего содействия мобилизационной работе", – высказался чиновник.

Умеров считает, что в стране нужно изменить подходы касательно подготовки военнообязанных к военной службе и населения к национальному сопротивлению.

"Все наши люди должны быть обучены и подготовлены", – добавил министр.

Мобилизация в Украине

Военное положение и мобилизация в Украине были объявлены 24 февраля 2022 и с тех пор несколько раз продолжались. Сейчас они действуют до 14 февраля 2024-го.

После вручения повестки граждане должны прийти в территориальный центр комплектования для проверки данных. В то же время место вручения повесток никак не регламентировано украинским законодательством. В апреле 2022 года ТЦК получили полномочия посылать повестки военнообязанным независимо от того, где они состоят на военном учете.

Недавно в Минобороны утвердили Концепцию военной кадровой политики, которая предусматривает, что в Украине вместо призыва будет функционировать система рекрутинга в Вооруженные силы. Их хотят обеспечить профессиональным и мотивированным личным составом.