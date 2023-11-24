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Закупки и ремонт. В Минобороны рассказали, какие есть приоритеты в расходах на 2024 год
Покупка ракетного вооружения и боеприпасов является одним из приоритетов оборонного бюджета на 2024 год. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, передает пресс-служба Минобороны.
Он отметил, что на это направление будет израсходовано около 175 млрд гривен. На военную технику уйдет около 80 млрд гривен.
Следующим приоритетом является текущий ремонт поврежденной военной техники и закупка запчастей к ней.
"Поставлена задача максимально контрактовать вооружение и военную технику украинского производителя. И, по нашим оценкам, более 190 млрд из средств, которые будут контрактироваться в следующем году, останутся у отечественного производителя", – высказался чиновник.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Бюджет 2024: средства на оборону
Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2024 год 9 ноября. Документ предусматривает, что доходы бюджета составят 1,76 трлн грн., а расходы – 3,35 трлн гривен. Дефицит предусмотрен на уровне 1,57 трлн гривен.
Расходы Министерства обороны составят 1,16 трлн гривен. Как объясняли в ведомстве, средства распределят следующим образом:
- 862 млрд грн (74,1%) – на содержание военных Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта (средства пойдут на выплату денежного довольствия и заработной платы, питание, приобретение формы, амуниции и средств индивидуальной защиты у отечественных производителей);
- 265,4 млрд грн (22,8%) – на закупку оружия, техники, беспилотников и боеприпасов, а также восстановление техники, поврежденной во время боевых действий;
- 36 млрд грн (3,1%) – на эксплуатационные расходы и восстановление инфраструктуры ВСУ;
- 663,7 млн грн (0,06%) – на обеспечение работы аппарата Министерства обороны.