Мобілізацію треба не посилювати, а повернути "ті рамки, які працювали раніше", — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що давати оцінку рекрутингу до армії зарано, а мобілізацію треба повернути ті рамки, які працювали раніше.

Про це пише РБК-Україна.

"Рекрутинг оцінювати трошки зарано, а що стосується питань мобілізації, її не те що треба підсилювати, а повернути ті рамки, які працювали раніше", наголосив Залужний.

Він підкреслив, що тих хлопців, які воюють на передньому краї, має хтось замінювати.

Головнокомандувач зауважив, що іноді військові залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно.

Також журналісти запитали у Залужного, чи звільнення обласних воєнкомів сильно вплинуло на ефективність мобілізації.

"Це були професіонали, вони знали як це робити, а їх немає зараз", - зазначив головнокомандувач.

Звільнення голів ТЦК

Через схеми незаконного збагачення воєнкомів, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК.

Загалом відомо, що від початку війни ДБР розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.

11 серпня президент України Володимир Зеленський зібрав засідання Ради національної безпеки і оборони України. Він дав наказ підготувати рішення по звільненню всіх обласних керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

17 серпня Зеленський схвалив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає звільнення всіх керівників обласних військкоматів.

Воєнний стан і мобілізація в Україні були оголошені 24 лютого 2022 року й з того часу кілька разів продовжувалися. Наразі вони діють до 14 лютого 2024-го.

Рекрутинг для захисту України

Міноборони реалізує проєкт рекрутингу в ЗСУ. Ініціатива покликана покращити процеси відбору вмотивованих військовослужбовців.

У середині листопада Міноборони підписало договір із агенцією Lobby X. Пізніше до проєкту «рекрутинг» приєднався український сайт працевлаштування Work.ua. та платформа з пошуку роботи robota.ua.

Також Міністерство оборони домовилося з сервісом інтернет-оголошень OLX.ua про залучення до рекрутингу до лав Збройних сил України.

У Міністерстві вказують, що така співпраця засвідчує зростання зацікавленості вакансіями у ЗСУ. Там закликають долучатися й інші онлайн-платформи до рекрутингового проєкту.

Мобілізація в Україні

Воєнний стан і мобілізація в Україні були оголошені 24 лютого 2022 року й з того часу кілька разів продовжувалися. Наразі вони діють до 14 лютого 2024-го.

Після вручення повістки громадяни повинні прийти до територіального центру комплектування для перевірки даних. Водночас місце вручення повісток ніяк не регламентоване українським законодавством. У квітні 2022-го ТЦК отримали повноваження надсилати повістки військовозобов'язаним незалежно від того, де вони перебувають на військовому обліку.