Коломойського позбавили можливості внесення застави для виходу із СІЗО

У четвер, 9 травня, бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року. Його підозрюють у замовленні вбивства директора юридичної компанії.

Про це повідомляє "Ґрати".

Зазначається, що Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про перебування Ігоря Коломойського під вартою до 7 липня 2024 року без права на заставу.

Коломойському загрожує довічне ув'язнення

Бізнесмену Ігорю Коломойському у середу, 8 травня, оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти.

За цей злочин передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.

Сам Коломойський із 2 вересня 2023 року перебуває в ізоляторі СБУ за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна. Запобіжний захід за цією підозрою передбачав його арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн. Відтак за нового запобіжного заходу застава не передбачена і Коломойський продовжуватиме перебувати в СІЗО.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

2 вересня Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.