У РФ Коломойського визнали "екстремістом" і конфіскували його активи

У Росії Кошехабльський районний суд Республіки Адигея ухвалив рішення про внесення до "списку екстремістів" та заборону діяльності на території РФ олігарха Ігоря Коломойського. Активи на мільярди рублів компаній, пов'язаних з бізнесменом - конфісковано.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що Коломойського визнано "екстремістом" у зв'язку з тим, що він "фінансував збройні формування України".

Суд звинуватив українського бізнесмена у "підтримці нової влади України після Революції Гідності у 2014 році та у роботі на посаді голови Дніпропетровської обладміністрації за часів президенства Петра Порошенка.

Також суд постановив конфіскувати майно українського олігарха на мільярди рублів.

Крім того, рішенням суду заборонено діяльність об'єднання, членами якого є Коломойський та колишній власник Смоленського банку Павло Шитов, компанія "Джей Кей Ікс Ойл Енд Гес Лімітед" (країна реєстрації - Великобританія) у зв'язку із здійсненням "екстремістської діяльності".

Судом у власність РФ стягнуто 100% часток у статутних капіталах ТОВ "Південгазенерджі" та ТОВ "Кейтерінг - Південь" вартістю понад 5,1 млрд рублів.

Крім того, з незаконного володіння Коломойського та Шитова вилучено будівлю та шість приміщень у центрі Москви (5,5 тис. кв. м), а також 494 земельні ділянки сільгосппризначення (5 573 га) у Володимирській, Калінінградській, Московській та Смоленській областях вартістю понад 6 млрд рублів.

Коломойський сидить у СІЗО

Нагадаємо, 28 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці — до 25 квітня — перебування бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою та зменшив розмір застави — до 2,4 млрд гривень.

Загалом заставу для Коломойського змінювали кілька разів. 2 вересня 2023 року Шевченківський райсуд призначив 509 млн грн, а 16 вересня цей же суд збільшив заставу до 3,9 млрд гривень. Своєю чергою Київський апеляційний суд 16 листопада зменшив її до 3 млрд грн, 21 грудня – до 2,7 млрд гривень, а 22 січня – до 2 млрд 650 млн грн.

Водночас сам бізнесмен заявив, що заставу вносити не буде і продовжує перебувати у СІЗО.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

2 вересня Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві.

В рамках цієї справи Коломойському інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 мільйонів гривень шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 мільярда гривень шляхом фіктивного внесення готівки до каси ПриватБанку, співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку у дійсності зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.