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Коломойського відправили під арешт з можливістю вийти під заставу в півмільярда
Шевченківський районний суд Києва 2 вересня обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави в 509 мільйонів гривень. Про це повідомляє “Радіо Свобода”.
Зазначимо, що засідання проходило в закритому режимі. Про це попросив адвокат Коломойського, посилаючись на те, що справа базується на персональних даних.
Сам підозрюваний під час засідання не дав згоду на його зйомку. Суддя Вадим Ковтуненко відповідне клопотання сторони захисту підтримав.
Нагадаємо, що раніше в суботу Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу Служби безпеки України та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомили Коломойському про підозру в шахрайстві та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За даними слідства, підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад 570 мільйонів гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
"Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського", - зазначили у БЕБ.
Зазначимо, що як стаття 209 Кримінального кодексу про відмивання майна, так і стаття 190 про шахрайство передбачають максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.