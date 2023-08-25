Оператор "Укренерго" збагатив компанію Коломойського на мільярди гривень, - ЗМІ

Службові особи НЕК "Укренерго" всупереч законодавству з 7 березня 2022 до 16 березня 2022 продавали електроенергію ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським, коли воно мало статус "дефолтний". Таким чином державі було завдано збитків на 1,4 млрд грн.

Про це йдеться в результатах аудиту на "Укренерго" Державної аудиторської служби, пише видання "Апостроф".

Одна з функцій "Укренерго" полягає в адмініструванні комерційного обліку та розрахунків на ринку електроенергії. Однак, згідно з результатами аудиту, НЕК не забезпечувала належний контроль за своєчасністю розрахунків з боку учасників ринку, а також нарахування та стягнення заборгованості і відповідних санкцій. Як наслідок – утворення дебіторської заборгованості, безпідставного зменшення активів та втрат ресурсів державної компанії.

Компанія "Юнайтед Енерджі" – це енерготрейдер, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського, що постачає електроенергію підприємства олігарха, зокрема на два феросплавних заводи, або перепродує її по вищим цінам. У звіті йдеться, що обсяг необлікованої електроенергії, яка дісталась компанії олігарха склав 386217,33 МВт*год на загальну суму 1,4 млрд грн. Для порівняння – стільки електроенергії виробляє за 16 діб роботи один блок АЕС потужністю 1000 МВт.

Представники Держаудитслужби вказують, що в "Укренерго" була можливість звернутися до АТ "Ощадбанк", щоб стягнути борг з рахунку "Юнайтед Енерджі", але НЕК двічі (09.03.2022 та 11.03.2022) інформувала банк, що прострочена заборгованість відсутня.

"Що дало змогу ТОВ "Юнайтед Енерджі" вивести 479 млн грн з АТ "Ощадбанк" з поточного рахунку із спеціальним режимом на інший поточний рахунок ТОВ "Юнайтед енерджі", – йдеться у акті ревізії.

Згідно з матеріалами реєстру судових рішень, частину цих коштів ТОВ "Юнайтед Енерджі" перерахувало компанії "Нью Енерджі Юкрейн". У травні 2022 НАБУ розпочало кримінальне провадження №52022000000000091, в рамках якого Вищий антикорсуд заарештував 657 млн грн, що були на рахунках "Нью Енерджі Юкрейн".

На думку слідства, представники "Нью Енерджі Юкрейн" знали, що кошти, які надійшли від "Юнайтед Енерджі", були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, і що їх з метою легалізації перерахували на рахунки "Нью Енерджі Юкрейн". Станом на кінець березня 2023 керівництво "Нью Енерджі Юкрейн" подавало клопотання скасувати арешт з 657 млн грн, але суд йому відмовив. Слідство у цій справі триває і НЕК "Укренерго" поки що не отримало свої кошти назад.

Це не єдиний випадок, коли "Укренерго" працює собі у збиток, ведучи справи з "Юнайтед Енерджі". Так, у серпні 2022 Верховний Суд розглядав справу про борг у 117,6 млн грн. Тоді компанія, що пов'язана з Коломойським, отримала від "Укренерго" електроенергію, а потім за неї не платила. НЕК звернулась до суду, отримала рішення на свою користь, але "Юнайтед Енерджі" його оскаржила. Поки суди розглядають суперечки між сторонами, гроші, які має отримати державна компанія, залишаються на рахунках фірми, що пов’язана з Коломойським. Для "Укренерго" це означає збиток і втрату обігових коштів, а для "Юнайтед Енерджі" – фактично безвідсотковий кредит.