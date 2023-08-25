Оператор "Укрэнерго" обогатил компанию Коломойского на миллиарды гривен, - СМИ

Должностные лица НЭК "Укрэнерго" вопреки законодательству с 7 марта 2022 года по 16 марта 2022 года продавали электроэнергию ООО "Юнайтед Энерджи", которое связывают с олигархом Игорем Коломойским, когда оно имело статус "дефолтный". Таким образом государству был нанесен ущерб на 1,4 млрд грн.

Об этом говорится в результатах аудита на "Укрэнерго" Государственной аудиторской службы. издание "Апостроф".

Одной из функций "Укрэнерго" является администрирование коммерческого учета и расчетов на рынке электроэнергии. Однако согласно результатам аудита НЭК не обеспечивала надлежащий контроль за своевременностью расчетов со стороны участников рынка, а также начисления и взыскания задолженности и соответствующих санкций. Как следствие – образование дебиторской задолженности, безосновательного уменьшения активов и потерь ресурсов государственной компании.

Компания "Юнайтед Энерджи" – это энерготрейдер, который связывается с группой "Приват" Игоря Коломойского, которая поставляет электроэнергию предприятия олигарха, в том числе на два ферросплавных завода, или перепродает ее по более высоким ценам. В отчете говорится, что объем неучтенной электроэнергии, доставшейся компании олигарха, составил 386217,33 МВт*ч на общую сумму 1,4 млрд грн. Для сравнения – столько электроэнергии производит за 16 дней работы один блок АЭС мощностью 1000 МВт.

Представители Госаудитслужбы указывают, что у "Укрэнерго" была возможность обратиться в АО "Ощадбанк", чтобы взыскать долг со счета "Юнайтед Энерджи", но НЭК дважды (09.03.2022 и 11.03.2022) информировала банк, что просроченная задолженность отсутствует.

"Что позволило ООО "Юнайтед Энерджи" вывести 479 млн грн с АО "Ощадбанк" с текущего счета со специальным режимом на другой текущий счет ООО "Юнайтед Энерджи"", - говорится в акте ревизии.

Согласно материалам реестра судебных решений, часть этих средств ООО "Юнайтед Энерджи" перечислило компании "Нью Энерджи Юкрейн". В мае 2022 года НАБУ начало уголовное производство №52022000000000091, в рамках которого Высший антикорсуд арестовал 657 млн грн, которые были на счетах "Нью Энерджи Юкрейн".

По мнению следствия, представители "Нью Энерджи Юкрейн" знали, что поступившие от "Юнайтед Энерджи" средства были получены в результате совершения уголовного правонарушения, и что их с целью легализации перечислили на счета "Нью Энерджи Юкрейн". По состоянию на конец марта 2023 года руководство "Нью Энерджи Юкрейн" подавало ходатайство отменить арест с 657 млн грн, но суд ему отказал. Следствие по этому делу продолжается и НЭК "Укрэнерго" пока не получил свои средства обратно.

Это не единственный случай, когда "Укрэнерго" работает себе в убыток, ведя дела с "Юнайтед Энерджи". Так, в августе 2022 г. Верховный Суд рассматривал дело о долге в 117,6 млн грн. Тогда компания, связанная с Коломойским, получила от "Укрэнерго" электроэнергию, а затем за нее не платила. НЭК обратилась в суд, получила решение в свою пользу, но "Юнайтед Энерджи" его обжаловала. Пока суды рассматривают споры между сторонами, деньги, которые должна получить государственная компания, остаются на счетах фирмы, связанной с Коломойским. Для "Укрэнерго" это означает убыток и потерю оборотных средств, а для "Юнайтед Энерджи" – фактически беспроцентный кредит.