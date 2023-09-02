Коломойского отправили под арест с возможностью выйти под залог в полмиллиарда

Шевченковский районный суд Киева 2 сентября избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой залога в 509 миллионов гривен. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Отметим, что заседание проходило в закрытом режиме. Об этом попросил адвокат Коломойского, ссылаясь на то, что дело базируется на персональных данных.

Сам подозреваемый во время заседания не дал согласия на его съемку. Судья Вадим Ковтуненко соответствующее ходатайство стороны защиты поддержал.

Напомним, что ранее в субботу Бюро экономической безопасности при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины и процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

По данным следствия, подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более 570 миллионов гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

"Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все последующие перечисления задолженности упомянутого общества поступали на личный счет Коломойского", - отметили в БЭБ.

Отметим, что как статья 209 Уголовного кодекса об отмывании имущества, так и статья 190 о мошенничестве предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.