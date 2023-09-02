Игорь Коломойский получил новое подозрение в мошенничестве (ФОТО)

По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ст. 190 (мошенничество);

▪️ ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что досудебное расследование продолжается.

Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты"

По данному факту сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО "Укртатнафта", который находится под стражей.

По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний, а именно Игоря Коломойского, у которого 1 февраля провели обыски.

7 ноября 2022 года предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.