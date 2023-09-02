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Игорь Коломойский получил новое подозрение в мошенничестве (ФОТО)
По материалам Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности, сообщение о подозрении в совершении преступлений получил фактический владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ст. 190 (мошенничество);Подписывайтесь на наш Telegram канал
▪️ ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
"Установлено, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что досудебное расследование продолжается.
Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топменеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты"
По данному факту сообщено о подозрении главному бухгалтеру и бывшему директору ПАО "Укртатнафта", который находится под стражей.
По данным следствия, такая преступная деятельность осуществлялась в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний, а именно Игоря Коломойского, у которого 1 февраля провели обыски.
7 ноября 2022 года предприятия "Укрнафта" и "Укртатнафта", доля собственности в которых обеспечивали доминирование группы "Приват" на топливном рынке, были национализированы. Вместе с нефтеперерабатывающим заводом и нефтедобывающими мощностями "приватовцы" потеряли и 500 АЗС "Укрнафты" или треть своих АЗС.