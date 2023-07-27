Коломойский зарабатывает на принадлежащих государственному ПриватБанку АЗС, — Forbes

Компании из группы "Приват" Игоря Коломойского на условиях лизинга годами пользуются 245 автозаправками, которые принадлежат ПриватБанку. В то же время, сам госбанк как собственник ничего из этого не получает, ведь адвокаты Коломойского находят лазейки в законодательстве, чтобы не выплачивать долги.

Об этом сообщает журнал Forbes.

В преддверии национализации ПриватБанк получил эти АЗС по требованию Нацбанка и сразу передал их в лизинг группе "Приват" в 2016 году на 10 лет. Тогдашняя зампред правления Галина Пахачук уточнила, что ПриватБанк получал платежи по лизинговым договорам только первые четыре месяца после национализации. Далее группа "Приват" начала накапливать долги: по состоянию на июль 2023 года сумма задолженности превысила 10 млрд грн.

С 2016 года компании Коломойского заработали на АЗС ПриватБанка не менее 1,87 млрд грн.

Почему ПриватБанк не может вернуть свои автозаправки

Госбанку удалось вернуть 65 АЗС в 2020 году, на этом успехи финучреждения в судебных процессах по этому делу завершаются. Юристам Коломойского удалось найти лазейки, чтобы сохранять статус-кво.

"Группа компаний по орбите бывших владельцев банка уже третий год руками отдельных судей блокирует ПриватБанку возможность проводить мероприятия внесудебного и судебного урегулирования проблемной задолженности", — рассказала директор по коммуникациям ПриватБанка Олеся Жулинская.

С 2020 года компании из группы "Приват" работают над тем, чтобы суд запретил ПриватБанку расторгать лизинговые договоры и изымать свои заправки до конца завершения судебного дела. Для этого инициировали 15 исков. В 2021 году Верховный суд признал такие ограничения незаконными.

В то же время, группа "Приват" находит новые пути: лизингополучатели не оперируют заправками, а передают их в субаренду другим компаниям, которых может быть множество. К тому же, субарендари почти каждый год меняются. Это позволяет каждый раз инициировать новые иски и блокировать право ПриватБанка на АЗС.

Отметим, что после национализации "Укрнафты" и "Укртатнафты" позиции группы "Приват" значительно ослабли на топливном рынке. О том, как происходил этот процесс и о других проблемах Коломойского читайте в материалы Delo.ua.

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