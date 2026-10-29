Турция сделала жесткое предупреждение Украине и РФ из-за атак в Черном море: обещает правовые последствия

Турция призвала Россию и Украину прекратить атаки на коммерческие суда в Черном море и предупредила, что оставляет за собой право принимать законные меры в случае ударов по кораблям под турецким флагом или принадлежащих турецким компаниям.

Как пишет Dilo, об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюллер, передает Reuters.

Турция чревата правовыми последствиями

По словам Гюллера, Анкара с беспокойством следит за атаками на торговое судоходство.

"Мы с беспокойством следим за интенсивными атаками на коммерческие суда в Черном море и призываем стороны действовать благоразумно, соблюдая принцип безопасности судоходства в открытом море", - подчеркнул турецкий министр.

Он отметил, что 28 октября еще одно торговое судно потерпело удар трех беспилотников в рамках морской юрисдикции Болгарии. Министр подчеркнул, что это был греческий контейнеровоз под флагом Либерии, который находился в экономической зоне Болгарии. Кто именно совершил атаку, пока неизвестно.

Гюлер отметил, что Анкара также ожидает ответов России и Украины относительно предложения, направленного на прекращение атак и обеспечение безопасной транспортировки зерна из Черноморского региона.

"Мы также оставляем за собой право принять меры по нападениям на суда под турецким флагом или суда, принадлежащие Турции, и очень внимательно следим за развитием событий... Необходимые предупреждения постоянно доводятся до обеих сторон, чтобы коммерческое судоходство не попадало в зону конфликта, а нападения на гражданские суда были немедленно прекращены".

Ситуация в Черном море

Черное море на фоне усиления российских и украинских атак превратилось в самую смертоносную водную акваторию мира, опередив даже Персидский залив и Ормузский пролив. Морские перевозки в регионе становятся все более опасными, а судовладельцы все чаще задумываются об отказе от таких маршрутов.

В частности, компания по морской безопасности Ambrey и Международная морская организация подсчитали, что в этом году в Черном море было поражено более 570 судов, в результате чего погибли по меньшей мере 40 моряков. Тем временем в Ормузском проливе подтверждены 24 погибших.

Часть судов попала под обстрелы при атаках на порты, другие стали непосредственными целями ударов. По данным Ambrey, в третьем квартале 2026 года атаки происходили в среднем более четырех раз в день.

Напомним, Украина будет компенсировать до 80% ущерба владельцам, операторам и фрахтователям гражданских судов, причиненных вследствие российских атак, если соответствующие риски не покрывает страховщик. Правительство утвердило механизм государственных гарантий, который должен снизить риски для морских перевозок и поддержать украинский экспорт